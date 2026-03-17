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Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

08:26 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,35 EUR 0,02 EUR 0,35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Neutral" belassen. Die Dauer der Lieferunterbrechung über die Straße von Hormus bleibe entscheidend für die nächsten Kursbewegungen am Energiemarkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Er versuchte zu analysieren, was ein auf 2026/27 ausgedehntes Unterbrechungs-Szenario für die europäischen Ölkonzerne bedeutet - eine Abwägung zwischen hohen Ölpreisen und Liefereinbußen aus Nahost. Unter dem Strich seien die finanziellen Auswirkungen für die Ölkonzerne klar positiv, so Lofting. Selbst für Unternehmen mit vergleichsweise hoher Nahost-Abhängigkeit wie Total und Shell sei die Bremswirkung durch Lieferausfälle mit unter 10 Dollar je Barrel deutlich geringer als der bisherige Ölpreisanstieg. BP sei jedoch zu konjunkturabhängig für die aktuelle Situation und die Aktie sei auch nicht gerade sehr günstig./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,52 £		 Abst. Kursziel*:
-5,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

17.03.26 BP Overweight Barclays Capital
11.03.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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