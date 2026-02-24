DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,1740 -0,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.119 +1,3%Euro 1,1803 +0,2%Öl 71,18 +0,0%Gold 5.187 +0,8%
BP Aktie

Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 470 auf 500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Makro- und geopolitische Themen blieben zunächst entscheidend für die Kursentwicklung der Energiewerte, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. In Europa setzt er auf Shell und Galp und bleibt relativ vorsichtig für Equinor und Eni, wo er die stärkere Preisabhängigkeit sieht. Loftings Kursziele steigen im Schnitt um 7 Prozent./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,71 £		 Abst. Kursziel*:
6,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,99 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:16 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.02.26 BP Neutral UBS AG
11.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
11.02.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Performance unter der Lupe FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr abgeworfen FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net BP Aktie News: BP zeigt sich am Dienstagvormittag fester
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben
finanzen.net BP Aktie News: BP verteuert sich am Nachmittag
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net BP Aktie News: BP tendiert am Montagmittag fester
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
Zacks BP p.l.c. (BP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
reNEWS Lightsource bp wins CfD for Hett Moor
Financial Times Stockpickers: Barclays, BP, Dunelm
Financial Times Stockpickers: Barclays, BP, Dunelm
Financial Times BP is not getting enough credit for its turnaround 
Financial Times BP is not getting enough credit for its turnaround 
Benzinga BP Earnings Review: Q4 Summary
Benzinga Goodyear Tire Posts Downbeat Earnings, Joins BP, ON Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday&#39;s Pre-Market Session
