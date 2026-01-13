DAX 25.340 -0,3%ESt50 6.022 -0,1%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.540 -0,3%Euro 1,1651 +0,0%Öl 66,39 +1,4%Gold 4.630 +0,9%
Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Stellantis Aktie

8,81 EUR +0,12 EUR +1,33 %
STU
10,28 USD -0,18 USD -1,67 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 25,83 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

10:11 Uhr
Stellantis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
8,81 EUR 0,12 EUR 1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 8 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete Stellantis-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. Er teilt nicht den Optimismus einiger Akteure, dass der Aktienkurs des Autokonzerns vor einer starken Erholung steht./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,72 €		 Abst. Kursziel*:
-2,48%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,52%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

10:11 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Stellantis Buy UBS AG
09.01.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

finanzen.net Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Verluste in Paris: So steht der CAC 40 am Mittag
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag schwächer
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Stellantis Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Stellantis
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste
PR Newswire Stellantis Puts Customer Choice Front and Center at the 2026 Detroit Auto Show With New Vehicles, Iconic Returns and Interactive Experiences
Zacks Stellantis Pivots From PHEVs to Hybrids and EREVs in North America
PR Newswire Plaid With Purpose: Jeep® Wrangler 85th Anniversary Edition Brings Heritage Style to Legendary Capability
Business Times Stellantis scraps US plug-in hybrid sales, citing weak demand
Zacks Stellantis (STLA) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Zacks Stellantis (STLA) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
PR Newswire FCA US Fourth-quarter Total Sales Increase 4% Year Over Year; Reports Full-year 2025 US Sales Results
Benzinga Weekend Round-Up: Tesla Loses EV Crown, BYD&#39;s Overseas Sales Surge And Stellantis-Backed Leapmotor Bags $530 Million Funding
