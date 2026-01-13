Stellantis Aktie
Marktkap. 25,83 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 8 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete Stellantis-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. Er teilt nicht den Optimismus einiger Akteure, dass der Aktienkurs des Autokonzerns vor einer starken Erholung steht./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,72 €
|Abst. Kursziel*:
-2,48%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,52%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
