Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

10:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel Stellantis 8,81 EUR 0,12 EUR 1,33% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 8 auf 8,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete Stellantis-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. Er teilt nicht den Optimismus einiger Akteure, dass der Aktienkurs des Autokonzerns vor einer starken Erholung steht./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com