Stellantis Aktie
Marktkap. 25,19 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis vor Zahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autobauer dürfte zum Jahresende hin einige Probleme gehabt haben, die eine Barmittelbelastung von mindestens 3,5 Milliarden Euro bedeuteten und auf 2025 und die erste Hälfte 2026 aufgeteilt werden dürften, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verweist auf Produktrückrufe, Gewährleistungsfälle und Wertberichtigungen./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,66 €
|Abst. Kursziel*:
15,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|08:11
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.