Stellantis Aktie

Marktkap. 25,19 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Overweight

08:11 Uhr
Stellantis Overweight
Stellantis
8,67 EUR 0,02 EUR 0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis vor Zahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autobauer dürfte zum Jahresende hin einige Probleme gehabt haben, die eine Barmittelbelastung von mindestens 3,5 Milliarden Euro bedeuteten und auf 2025 und die erste Hälfte 2026 aufgeteilt werden dürften, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verweist auf Produktrückrufe, Gewährleistungsfälle und Wertberichtigungen./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Overweight

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,66 €		 Abst. Kursziel*:
15,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:11 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Stellantis Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Stellantis Buy UBS AG
09.01.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

finanzen.net Euronext-Handel CAC 40 gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagnachmittag verlustreich
finanzen.net Schwacher Handel: CAC 40 gibt nachmittags nach
dpa-afx Opel legt Comeback des Manta auf Eis
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag zurück
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Donnerstagshandel in Paris: CAC 40-Anleger greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
Zacks Stellantis (STLA) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights General Motors, Toyota Motor, Ford, Tesla and Stellantis
PR Newswire Stellantis Puts Customer Choice Front and Center at the 2026 Detroit Auto Show With New Vehicles, Iconic Returns and Interactive Experiences
Zacks Stellantis Pivots From PHEVs to Hybrids and EREVs in North America
PR Newswire Plaid With Purpose: Jeep® Wrangler 85th Anniversary Edition Brings Heritage Style to Legendary Capability
Business Times Stellantis scraps US plug-in hybrid sales, citing weak demand
Zacks Stellantis (STLA) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Zacks Stellantis (STLA) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
