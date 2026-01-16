DAX 25.297 -0,2%ESt50 5.958 -1,2%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,46 -0,7%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.806 -1,0%Euro 1,1621 +0,3%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.669 +1,6%
Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX startet deutlich im Minus -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Pivotal-Point Nachverfolgung Sable Offshore (SOC): Gerichtlicher Sieg bei Pipeline-Freigabe erzwingt fundamentale Neubewertung der Santa Ynez Unit!
Stellantis Aktie

8,16 EUR -0,15 EUR -1,84 %
STU
9,62 USD +0,03 USD +0,31 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 24,1 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

08:16 Uhr
Stellantis
8,16 EUR -0,15 EUR -1,84%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften in der Breite zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Hierdurch erwartet Gourvil aber gerade bei Stellantis einen "Gewinnboost". Positiv seien zudem entspanntere Emissionsvorschriften in den USA./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,11 €		 Abst. Kursziel*:
23,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,62%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:16 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Stellantis Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Stellantis Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

finanzen.net Börse Paris: CAC 40 beendet die Freitagssitzung im Minus
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Nachmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt nach
finanzen.net Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Börse Paris in Rot: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net Euronext-Handel CAC 40 gibt zum Handelsende nach
Cointelegraph Binance Australia brings fiat back after being debanked for 2 years
Zacks Stellantis (STLA) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights General Motors, Toyota Motor, Ford, Tesla and Stellantis
PR Newswire Stellantis Puts Customer Choice Front and Center at the 2026 Detroit Auto Show With New Vehicles, Iconic Returns and Interactive Experiences
Zacks Stellantis Pivots From PHEVs to Hybrids and EREVs in North America
PR Newswire Plaid With Purpose: Jeep® Wrangler 85th Anniversary Edition Brings Heritage Style to Legendary Capability
Business Times Stellantis scraps US plug-in hybrid sales, citing weak demand
Zacks Stellantis (STLA) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
