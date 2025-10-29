Stellantis Aktie
Marktkap. 27,89 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Er verwies dabei auch auf den für 2025 beibehaltenen Margenausblick./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
9,13 €
|Abst. Kursziel*:
-1,40%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
9,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,21%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|12:11
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
