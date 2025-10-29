DAX 24.097 -0,1%ESt50 5.685 -0,4%MSCI World 4.414 -0,2%Top 10 Crypto 15,04 -2,2%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.659 -0,2%Euro 1,1607 +0,0%Öl 64,46 -0,7%Gold 3.969 +0,6%
Stellantis Aktie

Stellantis Aktien-Sparplan
9,11 EUR -0,50 EUR -5,23 %
STU
10,60 USD -0,71 USD -6,28 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 27,89 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
Symbol STLA

RBC Capital Markets

Stellantis Sector Perform

12:11 Uhr
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Er verwies dabei auch auf den für 2025 beibehaltenen Margenausblick./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
9,13 €		 Abst. Kursziel*:
-1,40%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
9,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,21%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

