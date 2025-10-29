DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.388 -0,8%Top 10 Crypto 14,77 -3,9%Nas 23.629 -1,4%Bitcoin 92.399 -2,6%Euro 1,1563 -0,4%Öl 64,86 -0,1%Gold 4.024 +2,0%
Stellantis Aktie

Marktkap. 27,89 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
8,82 EUR -0,79 EUR -8,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Autokonzerns habe er seine Prognosen an die anhaltende Verbesserung von Gewinn und Cashflow im Vergleich zum Vorjahr angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Overweight

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,86 €		 Abst. Kursziel*:
12,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,37%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

19:26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:26 Stellantis Neutral UBS AG
12:26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
24.10.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
