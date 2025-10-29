JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Autokonzerns habe er seine Prognosen an die anhaltende Verbesserung von Gewinn und Cashflow im Vergleich zum Vorjahr angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:30 / GMT

