DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
KW 48: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025
Im abgelaufenen Monat

November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

30.11.25 22:30 Uhr
Die Bewertungen der Analysten für die Netflix-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
92,18 EUR 0,68 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Netflix Experten haben ihre Einschätzung der Netflix-Aktie veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 380,00 USD, was einem Anstieg von 272,42 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 107,58 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research1.390,00 USD1.192,0619.11.2025
JP Morgan Chase & Co.124,00 USD15,2618.11.2025
DZ BANK--17.11.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Netflix KaufenDZ BANK
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
