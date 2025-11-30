November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

Im abgelaufenen Monat

Die Bewertungen der Analysten für die Netflix-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Netflix Experten haben ihre Einschätzung der Netflix-Aktie veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 380,00 USD, was einem Anstieg von 272,42 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 107,58 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 1.390,00 USD 1.192,06 19.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 124,00 USD 15,26 18.11.2025 DZ BANK - - 17.11.2025

Redaktion finanzen.net