November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Die Bewertungen der Analysten für die Netflix-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Netflix Experten haben ihre Einschätzung der Netflix-Aktie veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 380,00 USD, was einem Anstieg von 272,42 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 107,58 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|1.192,06
|19.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|124,00 USD
|15,26
|18.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|17.11.2025
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
