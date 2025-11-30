DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.676 +0,4%Euro1,1597 ±0,0%Öl63,20 -0,2%Gold4.112 -2,5%
Einstufungen

November 2025: Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie

30.11.25 22:30 Uhr
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der FedEx-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
237,50 EUR -0,20 EUR -0,08%
Im November 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der FedEx-Aktie vorgenommen.

2 Experten raten die FedEx-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von FedEx mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 286,67 USD beziffert, während der aktuelle FedEx-Kurs an der Börse NYSE bei 275,68 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.274,00 USD-0,6113.11.2025
JP Morgan Chase & Co.274,00 USD-0,6111.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
13.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
