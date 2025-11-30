Einstufungen

November 2025: Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie

30.11.25 22:30 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der FedEx-Aktie.

Im November 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der FedEx-Aktie vorgenommen. 2 Experten raten die FedEx-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von FedEx mit Halten ein. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 286,67 USD beziffert, während der aktuelle FedEx-Kurs an der Börse NYSE bei 275,68 USD liegt. Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 274,00 USD -0,61 13.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 274,00 USD -0,61 11.11.2025 Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com