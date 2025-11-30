November 2025: Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der FedEx-Aktie.
Im November 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der FedEx-Aktie vorgenommen.
2 Experten raten die FedEx-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von FedEx mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 286,67 USD beziffert, während der aktuelle FedEx-Kurs an der Börse NYSE bei 275,68 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|274,00 USD
|-0,61
|13.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|274,00 USD
|-0,61
|11.11.2025
Nachrichten zu FedEx Corp.
Analysen zu FedEx Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.2024
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.2024
|FedEx Equal-weight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2021
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.2020
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.2019
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2008
|FedEx Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
