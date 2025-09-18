DAX 23.776 +0,4%ESt50 5.491 +0,6%Top 10 Crypto 16,41 -0,9%Dow 46.142 +0,3%Nas 22.471 +0,9%Bitcoin 99.641 +0,3%Euro 1,1757 -0,3%Öl 67,19 -0,5%Gold 3.652 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 Continental 543900 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Pony AI auf Kurs: Das Robotaxi-Unternehmen erreicht wichtiges Gewinnziel wohl bereits bis Anfang 2026 Pony AI auf Kurs: Das Robotaxi-Unternehmen erreicht wichtiges Gewinnziel wohl bereits bis Anfang 2026
NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten? NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FedEx Aktie

Kaufen
Verkaufen
FedEx Aktien-Sparplan
201,15 EUR +7,87 EUR +4,07 %
STU
237,89 USD +11,97 USD +5,30 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,3 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912029

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FDX

JP Morgan Chase & Co.

FedEx Overweight

09:21 Uhr
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
201,15 EUR 7,87 EUR 4,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns von 285 auf 284 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der solide Quartalsbericht und die Veröffentlichung eines Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2026 seien eine positive Überraschung für ein Unternehmen, das zuletzt von erheblichem Gegenwind geplagt worden sei, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Erwartungen seien allerdings schon bescheiden gewesen./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Overweight

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 284,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 226,50		 Abst. Kursziel*:
25,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 237,89		 Abst. Kursziel aktuell:
19,38%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 298,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

09:26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 FedEx Buy UBS AG
22.07.25 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

finanzen.net FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren gekostet
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter
finanzen.net Diese Risiken gehen Investoren beim Kauf von Pennystocks ein
finanzen.net FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx Deutsche Telekom-Aktie dennoch in Rot: Hotline-Prozesse sollen mit KI beschleunigt werden
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Handel im Plus
Zacks Vodafone Group (VOD) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights KDDI, Vodafone Group and Millicom International Cellular
RTE.ie Vodafone Ireland's competition for SMEs to win ad package
Zacks Is Vodafone Group (VOD) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks.com featured highlights Carnival, Levi Strauss, Vodafone and Invesco
Zacks Is Vodafone Group (VOD) a Great Value Stock Right Now?
Zacks Should Value Investors Buy Vodafone Group (VOD) Stock?
Benzinga Vodafone, AST SpaceMobile Partner To Bring Satellite Phone Service To Remote Parts Of India
RSS Feed
Vodafone Group PLC zu myNews hinzufügen