NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem doppelten Rückschlag im Schlussquartal 2024/25 mit verfehlten Erwartungen sowie einer fehlenden Prognose sei das erste Quartal 2025/26 nicht so schlimm ausgefallen wie befürchtet, schrieb Stephanie Moore in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion. Besonders positiv wertete sie die anhaltende Stärke im US-Paketgeschäft und das besser als erwartet gelaufene internationale Geschäft. Der Ergebnisausblick (EPS) für das Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen und dürfte den Anlegern helfen, ihre Gewinnerwartungen für das Jahr zu formulieren./gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 01:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 01:02 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 226,50
|Abst. Kursziel*:
23,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 237,89
|Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
|
Analyst Name:
Stephanie Moore
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 298,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
