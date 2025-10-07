FedEx Aktie
Marktkap. 50,18 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen revidierte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen moderat nach unten. Bei Fedex sieht er das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie in Gefahr, da es eine Erholung der fundamentalen Lage im Frachtgeschäft beinhalte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: FedEx Neutral
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 274,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 242,33
|Abst. Kursziel*:
13,07%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 238,47
|Abst. Kursziel aktuell:
14,90%
|
Analyst Name:
Brian Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 282,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
