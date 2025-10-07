DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.630 +0,3%MSCI World 4.329 -0,1%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1621 -0,3%Öl 65,99 +0,4%Gold 4.039 +1,4%
FedEx Aktie

204,10 EUR -4,40 EUR -2,11 %
STU
238,47 USD -8,57 USD -3,47 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 50,18 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN wurde kopiert
WKN 912029

ISIN wurde kopiert
ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
Symbol FDX

JP Morgan Chase & Co.

FedEx Neutral

10:01 Uhr
FedEx Neutral
FedEx Corp.
204,10 EUR -4,40 EUR -2,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen revidierte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen moderat nach unten. Bei Fedex sieht er das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie in Gefahr, da es eine Erholung der fundamentalen Lage im Frachtgeschäft beinhalte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Neutral

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 274,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 242,33		 Abst. Kursziel*:
13,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 238,47		 Abst. Kursziel aktuell:
14,90%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 282,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

10:01 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 FedEx Buy UBS AG
22.07.25 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

