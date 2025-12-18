DAX 24.235 +0,2%ESt50 5.744 +0,0%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 +4,4%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.303 +3,3%Euro 1,1716 -0,1%Öl 59,85 +0,2%Gold 4.329 -0,1%
FedEx Aktie

238,20 EUR -3,40 EUR -1,41 %
STU
287,18 USD +4,94 USD +1,75 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 56,87 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

Jefferies & Company Inc.

FedEx Buy

10:31 Uhr
FedEx Buy
FedEx Corp.
238,20 EUR -3,40 EUR -1,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 315 auf 326 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz gewisser Signale zuvor sei sie von der Stärke der Resultate positiv überrascht worden, schrieb Stephanie Moore in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften jedoch kritisch anmerken, dass die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 unter der Quartalentwicklung liegen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

FedEx Buy

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 326,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 287,12		 Abst. Kursziel*:
13,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 287,18		 Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
Analyst Name:
Stephanie Moore 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 318,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

10:31 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
10:31 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 FedEx Overweight Barclays Capital
13.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

dpa-afx Optimistischer FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Abend freundlich
finanzen.net Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag höher
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 5 Jahren verdient
WH SelfInvest NFP-Daten schüren Volatilität: Signal für Fed, DAX & Wall Street, Bitcoin & Gold?
WH SelfInvest Fed sorgt für Spaltung: Dow auf Rekord, Nasdaq unter Druck – Marktausblick für DAX, BTC & Aktien
finanzen.net S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Benzinga Nike, FedEx And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
Benzinga Rivian, Nike, Trump Media, FedEx And BlackBerry: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Zacks Compared to Estimates, FedEx (FDX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks FedEx (FDX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Business Times FedEx posts higher quarterly results, raises low end of full-year profit forecast
MarketWatch FedEx calls for more profit this year as this key business turns around
Benzinga FedEx Delivers Q2 Earnings Beat, Shares Move Higher After Hours
Benzinga How To Earn $500 A Month From FedEx Stock Ahead Of Q2 Earnings
