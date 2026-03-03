TRATON-Aktie: Nutzfahrzeugkonzern senkt Dividende und peilt stabile Rendite an
TRATON rechnet nach der schlechteren Entwicklung vergangenes Jahr auch angesichts des unsicheren Umfelds 2026 mit keiner Trendwende.
Sowohl der Absatz als auch der Umsatz von TRATON dürften sich 2026 laut Mitteilung in einer Bandbreite von minus 5 bis plus 7 Prozent um den Vorjahreswert bewegen. Die bereinigte operative Rendite soll in einer Spanne von 5,3 bis 7,3 Prozent liegen.
Im abgelaufenen Jahr sank die Rendite, wie bereits seit Ende Januar bekannt, auf 6,3 von 9,2 Prozent. Der Umsatz sackte um 7 Prozent auf 44,05 Milliarden Euro ab. Als Dividende will die Nutzfahrzeugholding nun 0,93 nach noch 1,70 Euro je Aktie im Vorjahr zahlen.
"Unser klares Ziel ist es, die Rendite auch 2026 mindestens stabil zu halten, obwohl die Auswirkungen der US-Zölle im Gegensatz zum Vorjahr nun das gesamte Geschäftsjahr belasten dürften", wird CFO Michael Jackstein in der Mitteilung zitiert. "Diese Belastung müssen wir in der gesamten Gruppe durch kostensenkende Maßnahmen so weit wie möglich ausgleichen."
