Pötsch zur Wiederwahl Aufsichtsratschef bei Volkswagen vorgeschlagen

DOW JONES--Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der Volkswagen AG hat den amtierenden Vorsitzenden Hans Dieter Pötsch für eine weitere Amtszeit vorgeschlagen. Dieser Wahlvorschlag wird nach der kommenden Aufsichtsratssitzung den Aktionären auf der Hauptversammlung am 18. Juni 2026 zur finalen Beschlussfassung vorgelegt, wie Volkswagen mitteilte. Hans Dieter Pötsch fungiert seit Oktober 2015 als Aufsichtsratsvorsitzender von Volkswagen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung