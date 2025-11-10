DAX 23.998 +0,2%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.039 -1,8%Euro 1,1594 +0,3%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.143 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst 24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FedEx Aktie

Kaufen
Verkaufen
FedEx Aktien-Sparplan
219,10 EUR -7,45 EUR -3,29 %
STU
253,88 USD -8,26 USD -3,15 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 53,49 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912029

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FDX

JP Morgan Chase & Co.

FedEx Neutral

09:56 Uhr
FedEx Neutral
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
219,10 EUR -7,45 EUR -3,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex mit einem Kursziel von 274 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Nach dem Absturz einer MD-11-Frachtmaschine des Konkurrenten UPS und einem US-Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erwarteten beide Logistikunternehmen keine Volumenverluste, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie rechneten aber wegen des Bedarfs von Ersatzmaschinen zu höheren Leasingraten mit höheren Kosten. Bei Fedex wachse zwar die Zahl der Optimisten. Er bleibe aber für das kurzfristige Frachtgeschäft vorsichtig, da der Einzelhandel in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen dürfte, Preissteigerungen durch die US-Zollpolitik an die Kunden weiterzugeben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Neutral

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 274,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 253,89		 Abst. Kursziel*:
7,92%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 253,88		 Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 282,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

09:56 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 FedEx Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

dpa-afx Nach Unfall UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Abend auf rotem Terrain
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx verbilligt sich am Montagnachmittag
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr gekostet
Zacks Zacks Industry Outlook United Parcel Service and FedEx
Post&Parcel FedEx: the Europe-APAC trade lane represents huge opportunities for SMEs
Deutsche Welle UPS, FedEx ground planes after Louisville crash
Deutsche Welle UPS, FedEx ground planes after Louisville crash
Deutsche Welle UPS, FedEx ground planes after Louisville crash
Deutsche Welle UPS, FedEx ground planes after Louisville crash
FOX Business UPS, FedEx ground MD-11 aircraft following deadly Louisville plane crash
New York Times UPS and FedEx Ground MD-11 Cargo Planes After Louisville Crash
RSS Feed
FedEx Corp. zu myNews hinzufügen