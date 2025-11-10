FedEx Aktie
Marktkap. 53,49 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex mit einem Kursziel von 274 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Nach dem Absturz einer MD-11-Frachtmaschine des Konkurrenten UPS und einem US-Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erwarteten beide Logistikunternehmen keine Volumenverluste, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie rechneten aber wegen des Bedarfs von Ersatzmaschinen zu höheren Leasingraten mit höheren Kosten. Bei Fedex wachse zwar die Zahl der Optimisten. Er bleibe aber für das kurzfristige Frachtgeschäft vorsichtig, da der Einzelhandel in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen dürfte, Preissteigerungen durch die US-Zollpolitik an die Kunden weiterzugeben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Neutral
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 274,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 253,89
|Abst. Kursziel*:
7,92%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 253,88
|Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
|
Analyst Name:
Brian Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 282,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|09:56
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|09:56
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.21
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.20
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.19
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.08
|FedEx underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:56
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.24
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.24
|FedEx Equal-weight
|Morgan Stanley
|22.03.24
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.