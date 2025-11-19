DAX23.281 +0,4%Est505.560 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.697 +1,2%Bitcoin79.264 -1,1%Euro1,1557 -0,2%Öl63,06 -2,7%Gold4.120 +1,3%
Expertenstimme

Netflix-Aktie dennoch tiefer: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar

19.11.25 15:36 Uhr
1.390-Dollar-Ziel! Analysten feiern Netflix im Übernahme-Showdown - Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
96,91 EUR -0,31 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros sei eröffnet, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch zur US-Medien- und Telekombranche. Unverbindliche Gebote in einer ersten Runde seien in wenigen Tagen zu erwarten. Mindestens drei Unternehmen dürften wohl mitbieten: Paramount Skydance, Netflixund Comcast. Paramount habe das größte Interesse und sei finanziell und regulatorisch am besten aufgestellt. Netflix stehe besser da als Comcast, sei allerdings regulatorischen Risiken ausgesetzt.

Die Netflix-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 1,97 Prozent auf 111,84 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com, XanderSt / Shutterstock.com

