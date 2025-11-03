Einstufungen

Im letzten Monat wurde die Netflix-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel

Die Netflix-Aktie wurde im Oktober 2025 von 21 Analysten unter die Lupe genommen.

18 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.428,52 USD, was einem erwarteten Anstieg von 309,66 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 1.118,86 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 1.390,00 USD 24,23 31.10.2025 Bernstein Research 1.390,00 USD 24,23 31.10.2025 UBS AG 1.495,00 USD 33,62 22.10.2025 DZ BANK - - 22.10.2025 Bernstein Research 1.390,00 USD 24,23 22.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 1.275,00 USD 13,96 22.10.2025 Jefferies & Company Inc. 1.500,00 USD 34,07 22.10.2025 Bernstein Research 1.390,00 USD 24,23 20.10.2025 Bernstein Research 1.390,00 USD 24,23 17.10.2025 UBS AG 1.495,00 USD 33,62 16.10.2025 Jefferies & Company Inc. 1.500,00 USD 34,07 14.10.2025

Redaktion finanzen.net