Einstufungen

Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf

03.11.25 09:20 Uhr
NASDAQ-Aktie Netflix: Experteneinschätzungen und Kursprognosen für Oktober 2025 | finanzen.net

Im letzten Monat wurde die Netflix-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
979,60 EUR 11,00 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie wurde im Oktober 2025 von 21 Analysten unter die Lupe genommen.

18 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.428,52 USD, was einem erwarteten Anstieg von 309,66 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 1.118,86 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research1.390,00 USD24,2331.10.2025
Bernstein Research1.390,00 USD24,2331.10.2025
UBS AG1.495,00 USD33,6222.10.2025
DZ BANK--22.10.2025
Bernstein Research1.390,00 USD24,2322.10.2025
JP Morgan Chase & Co.1.275,00 USD13,9622.10.2025
Jefferies & Company Inc.1.500,00 USD34,0722.10.2025
Bernstein Research1.390,00 USD24,2320.10.2025
Bernstein Research1.390,00 USD24,2317.10.2025
UBS AG1.495,00 USD33,6216.10.2025
Jefferies & Company Inc.1.500,00 USD34,0714.10.2025

Redaktion finanzen.net

