Stellantis Aktie

9,11 EUR -0,50 EUR -5,23 %
STU
10,17 USD -1,05 USD -9,36 %
BTT
Marktkap. 27,89 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

Jefferies & Company Inc.

Stellantis Buy

12:26 Uhr
Stellantis Buy
Stellantis
9,11 EUR -0,50 EUR -5,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick liege die Umsatzentwicklung im dritten Quartal im Erwartungsrahmen, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Währungseffekte hätten sich bei dem Autobauer weltweit bemerkbar gemacht./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,13 €		 Abst. Kursziel*:
20,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,75%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

12:26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
24.10.25 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

dpa-afx Zweites Halbjahr Stellantis-Aktie gibt deutlich nach: Opel-Mutter mit Erholung in Nordamerika - Warnung vor Sonderkosten Stellantis-Aktie gibt deutlich nach: Opel-Mutter mit Erholung in Nordamerika - Warnung vor Sonderkosten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt mittags
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis verzeichnet am Mittag herbe Einbußen
dpa-afx ROUNDUP: Stellantis mit Erholung in Nordamerika - Sonderkosten schrecken Anleger
finanzen.net Verluste in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Donnerstagvormittag südwärts
Dow Jones Stellantis behält Ausblick trotz Warnung vor Einmalkosten bei
finanzen.net BYD-Aktie dennoch unter Druck: Verkäufe in Europa verfünffachen sich
finanzen.net Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt zum Ende des Mittwochshandels
Benzinga GM, Ford, Stellantis Supplier Vaults Into Top 10% Momentum Stocks — Breakout Ahead?
PR Newswire Mopar Unveils Two Street Machine Concepts at SEMA 2025
PR Newswire Mopar Offers Exterior and Performance Enhancements for 2026 Dodge Charger Models
PR Newswire In Time for the Holidays, Chrysler Brand and PEANUTS Launch Co-branded Merchandise Line
PR Newswire 2026 Jeep® Grand Cherokee Brings the Hurricane 4 Turbo: All-new Propulsion Drives America's Most Awarded SUV
Financial Times China will ‘save’ European auto jobs but devour rivals, warns ex-Stellantis chief
Benzinga Ex-Stellantis CEO Warns Tesla May Not Survive Next Decade As BYD Drives Ahead: &#39;Elon Musk Will...&#39;
Benzinga Fire At Key Ford Supplier Also Affects Rival Stellantis As Automaker Shuts Down Warren Plant Over Parts Shortage: Report
