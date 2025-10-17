Stellantis Aktie
Marktkap. 25,61 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Mit den jüngsten Ankündigungen der Autoholding dürfte die Fertigung von 200.000 weiteren Fahrzeugen von Kanada und Mexiko in die USA verlagert werden, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Für Gegenwind durch die US-Zölle werde aber die höhere Cherokee-Produktion in Mexiko sorgen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,87 €
|Abst. Kursziel*:
23,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
