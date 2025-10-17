DAX 24.105 +1,2%ESt50 5.644 +0,7%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,13 +1,8%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.086 +2,0%Euro 1,1665 +0,0%Öl 61,05 -0,5%Gold 4.262 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Beyond Meat A2N7XQ Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
8,98 EUR +0,02 EUR +0,25 %
STU
10,41 USD +0,18 USD +1,71 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 25,61 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

Jefferies & Company Inc.

Stellantis Buy

11:31 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
8,98 EUR 0,02 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Mit den jüngsten Ankündigungen der Autoholding dürfte die Fertigung von 200.000 weiteren Fahrzeugen von Kanada und Mexiko in die USA verlagert werden, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Für Gegenwind durch die US-Zölle werde aber die höhere Cherokee-Produktion in Mexiko sorgen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 13:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,87 €		 Abst. Kursziel*:
23,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

11:31 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.25 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben
Dow Jones Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagnachmittag gefragt
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag stärker
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 in der Verlustzone
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag mit Kursabschlägen
Dow Jones Pony AI aus China will mit Stellantis Robotaxis in Europa einsetzen
finanzen.net Zurückhaltung in Paris: CAC 40 notiert zum Start im Minus
Benzinga Benzinga Bulls And Bears: Stellantis, Papa John&#39;s, Oklo — And Trade Tensions Shake Chip Stocks
Benzinga Stellantis Teams Up With Pony AI To Bring Self-Driving Electric Vans To Europe
Benzinga &#39;No One Wants Cash Right Now&#39; As Confidence In Fiat Currencies Collapses: Institutional Cash Allocation Drops To Lowest In 12 Years
Zacks Stellantis (STLA) Gains As Market Dips: What You Should Know
PR Newswire Mopar Sneak Peek No. 2: Gearing Up for SEMA 2025
FOX Business Stellantis unveils massive $13B US investment plan
New York Times Jeep Parent Stellantis, Faced With Trump’s Tariffs, Shifts Auto Production From Canada to the U.S.
Financial Times Stellantis plans $13bn US investment to beat Trump tariffs
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen