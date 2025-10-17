DAX 24.143 +1,3%ESt50 5.655 +0,8%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.119 +2,1%Euro 1,1656 -0,1%Öl 60,80 -0,9%Gold 4.321 +1,7%
Diageo Aktie

21,00 EUR +0,30 EUR +1,45 %
STU
18,24 GBP -0,03 GBP -0,16 %
LSE
Marktkap. 46,74 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

14:41 Uhr
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. Analyst Trevor Stirling kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Umsatzwachstum in Amerika ohne Ver- und Zukäufe und ex Wechselkurseffekten. Er verwies auf die Marktschwäche sowie die zunehmende schwächere Geschäftsentwicklung des Spirituosenherstellers im Vergleich zum Markt./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

