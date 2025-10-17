Diageo Aktie
Marktkap. 46,74 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. Analyst Trevor Stirling kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Umsatzwachstum in Amerika ohne Ver- und Zukäufe und ex Wechselkurseffekten. Er verwies auf die Marktschwäche sowie die zunehmende schwächere Geschäftsentwicklung des Spirituosenherstellers im Vergleich zum Markt./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
24,60 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
18,19 £
|Abst. Kursziel*:
35,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
18,24 £
|Abst. Kursziel aktuell:
34,91%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|14:41
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:41
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG