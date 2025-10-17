DAX 24.099 +1,1%ESt50 5.645 +0,7%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1653 -0,1%Öl 60,87 -0,8%Gold 4.264 +0,3%
Diageo Aktie

21,00 EUR +0,30 EUR +1,45 %
STU
18,20 GBP -0,07 GBP -0,36 %
LSE
Marktkap. 46,74 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Barclays Capital

Diageo Overweight

12:41 Uhr
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
21,00 EUR 0,30 EUR 1,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2530 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Stabiles Geschäft wäre im aktuellen Marktumfeld schon eine ordentliche Leistung, schrieb Laurence Whyatt am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 6. November. Er geht beim Spirituosenhersteller von einem nur kleinen Umsatzminus von 0,1 Prozent aus./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Overweight

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
24,90 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,19 £		 Abst. Kursziel*:
36,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,20 £		 Abst. Kursziel aktuell:
36,82%
Analyst Name:
Laurence Whyatt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

