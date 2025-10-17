Diageo Aktie
Marktkap. 46,74 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2530 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Stabiles Geschäft wäre im aktuellen Marktumfeld schon eine ordentliche Leistung, schrieb Laurence Whyatt am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 6. November. Er geht beim Spirituosenhersteller von einem nur kleinen Umsatzminus von 0,1 Prozent aus./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Overweight
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
24,90 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,19 £
|Abst. Kursziel*:
36,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,20 £
|Abst. Kursziel aktuell:
36,82%
|
Analyst Name:
Laurence Whyatt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|12:41
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG