AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,46 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles kappte nach den Eckdaten zum dritten Quartal am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller. Die Erholung bleibe schwierig./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Equal Weight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
12,98 €
|Abst. Kursziel*:
-7,51%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
12,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
