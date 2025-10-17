DAX 24.099 +1,1%ESt50 5.645 +0,7%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1653 -0,1%Öl 60,87 -0,8%Gold 4.264 +0,3%
AIXTRON Aktie

Marktkap. 1,46 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Barclays Capital

AIXTRON SE Equal Weight

12:26 Uhr
AIXTRON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles kappte nach den Eckdaten zum dritten Quartal am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller. Die Erholung bleibe schwierig./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Equal Weight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
12,98 €		 Abst. Kursziel*:
-7,51%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
12,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

12:26 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
09:41 AIXTRON Hold Warburg Research
17.10.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
17.10.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

