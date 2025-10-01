Stellantis-Aktie gesucht: Zusammenarbeit mit KI-Anbieter Mistral ausgebaut
Stellantis arbeitet künftig enger mit Mistral zusammen.
Werte in diesem Artikel
Wie der Autobauer mitteilte, erweitern die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft und integrieren generative KI in alle Betriebsprozesse des Konzerns. Die Unternehmen arbeiten bereits seit 18 Monaten zusammen. "Unsere Arbeit mit Mistral AI hilft uns, schneller und intelligenter zu werden", sagte Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer von Stellantis.
Via XETRA steigen die Papiere von Stellantis zur Wochenmitte zwischenzeitlich um 1,81 Prozent an auf 8,01 Euro.
DOW JONES
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
