ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Stellantis um zwei Stufen auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Stellantis von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 13,00 Euro angehoben. Analyst Matthias Volkert verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf gleich zwei Gründe. So habe US-Präsident Donald Trump die Effizienzstandards seines Vorgängers einkassiert und in Europa zeichne sich die Aufweichung eines Verbrennerverbots bis 2035 ab. Dies sollte dem Autobauer "in die Karten spielen", schrieb er. Die Verbrennertechnologie begünstigt laut Volkert höhere Margen und zudem sinke zumindest vorerst der Druck, massiv in Elektro-/Batterietechnologie zu investieren./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:29 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:32 / MESZ
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|18:56
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|03.12.2025
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18:56
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|03.12.2025
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.11.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
