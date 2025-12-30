GNW-News: DIVEVOLK SeaLink erreicht Finalrunde des Boot Dive Innovation Award 2026 - Öffentliche Abstimmung eröffnet
^DÜSSELDORF, Deutschland, Jan. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der SeaLink
Unterwasser-Smartphone-Datensender
(https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-livestream-device-for-
underwater-livestrea) von DIVEVOLK wurde offiziell als Finalist für den 2026
Boot Dive Award (https://www.boot.com/) in der Kategorie Innovation nominiert.
Diese Anerkennung unterstreicht die anhaltende Innovationskraft von DIVEVOLK
(https://www.divevolkdiving.com/) im Bereich der Unterwassertechnologie nach dem
Gewinn des Innovation Award 2024 auf der boot Düsseldorf.
Die SeaLink-Innovation: Überbrückung der Unterwasser-Datenlücke
SeaLink wurde entwickelt, um die Herausforderungen bei der Signalübertragung
zwischen Unterwassergeräten und Smartphones zu lösen, und ermöglicht eine
kabelgebundene Kommunikation in Tiefen von bis zu 30 Metern. Bei herkömmlichen
Tauchbetrieben sind für die Datenerfassung unter Wasser und die
Echtzeitsynchronisation oft teure professionelle Kabel oder geschlossene Systeme
erforderlich. SeaLink verwendet einen schwimmenden Zentralprozessor an der
Wasseroberfläche, um Mobilfunknetze zu empfangen und die Signale an ein
Smartphone im wasserdichten SeaTouch-Gehäuse weiterzuleiten, sodass Nutzer
Zugriff auf Live-Streaming, Videoanrufe und Echtzeit-Datenübertragungen haben.
Besuchen Sie die SeaLink Produktübersicht
(https://www.divevolkdiving.com/blogs/news/introducing-divevolk-sealink-dema-
show-2025).
Die Nominierung von DIVEVOLK basiert auf drei wesentlichen technologischen
Fortschritten:
* Effiziente drahtlose Datenintegration: Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
unter Wasser ohne Beeinträchtigung der Gehäuseintegrität.
* Verbesserte Betriebssicherheit: Smartphones dienen als Echtzeit-
Überwachungs- und Visualisierungstools für Taucher.
* Vielseitigkeit im Einsatz: Entwickelt für wissenschaftliche Forschung,
kommerzielle Inspektionen und Unterwasserfotografie.
SeaLink wird bereits für Unterwasserkommunikation
(https://youtu.be/iCgGiW7W8jI), Live-Streaming, Rettungsaktionen,
Tauchausbildung und Echtzeit-Unterstützung bei technischen und Wartungsaufgaben
eingesetzt.
Globale öffentliche Abstimmung und Anerkennung von Partnerschaften
Der Boot Dive Award ist nun in die entscheidende Phase der öffentlichen
Abstimmung eingetreten und lädt die globale Tauchgemeinschaft ein, die Zukunft
der Branche mitzugestalten. Neben der Nominierung von DIVEVOLK in der Kategorie
?Innovation" wurde auch sein strategischer Partner Aquatil
(https://aquatil.org/en/company) in der Kategorie Climate nominiert.
Aquatil ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich auf
Unterwasserbildung und Umweltforschung konzentriert, mit Initiativen, die sich
auf die Überwachung von Ökosystemen und den Schutz der biologischen Vielfalt
konzentrieren. Die Nominierung spiegelt die entscheidende Rolle wider, die
Technologie und Bildung im Meeresschutz spielen.
So funktioniert die Abstimmung
Die öffentliche Abstimmung ist nun auf der offiziellen Website der boot
Düsseldorf eröffnet. Unterstützer können über das Boot Dive Award 2026 Voting
Portal
(https://www.boot.com/en/Program/Awards_Events/dive_award/dive_award_2026) für
DIVEVOLK in der Kategorie Innovation und für Aquatil in der
Kategorie Climate abstimmen.
Über DIVEVOLK
DIVEVOLK ist führend im Bereich der Unterwasser-Smartphone-Technologie. Mit der
bahnbrechenden SeaTouch 4 Max-Serie
(https://www.divevolkdiving.com/collections/housing) entwickelt das Unternehmen
Hilfsmittel, die die Sicherheit, Kommunikation und den kreativen Ausdruck unter
Wasser verbessern.
Medienkontakt:
Lexi
E-Mail-Adresse: Collaboration@divevolk.com (mailto:Collaboration@divevolk.com)
Telefonnummer: +86 (760)86893956
