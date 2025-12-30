GNW-News: DIVEVOLK SeaLink erreicht Finalrunde des Boot Dive Innovation Award 2026 - Öffentliche Abstimmung eröffnet

^DÜSSELDORF, Deutschland, Jan. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der SeaLink

Unterwasser-Smartphone-Datensender

(https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-livestream-device-for-

underwater-livestrea) von DIVEVOLK wurde offiziell als Finalist für den 2026

Boot Dive Award (https://www.boot.com/) in der Kategorie Innovation nominiert.

Diese Anerkennung unterstreicht die anhaltende Innovationskraft von DIVEVOLK

(https://www.divevolkdiving.com/) im Bereich der Unterwassertechnologie nach dem

Gewinn des Innovation Award 2024 auf der boot Düsseldorf.

Die SeaLink-Innovation: Überbrückung der Unterwasser-Datenlücke

SeaLink wurde entwickelt, um die Herausforderungen bei der Signalübertragung

zwischen Unterwassergeräten und Smartphones zu lösen, und ermöglicht eine

kabelgebundene Kommunikation in Tiefen von bis zu 30 Metern. Bei herkömmlichen

Tauchbetrieben sind für die Datenerfassung unter Wasser und die

Echtzeitsynchronisation oft teure professionelle Kabel oder geschlossene Systeme

erforderlich. SeaLink verwendet einen schwimmenden Zentralprozessor an der

Wasseroberfläche, um Mobilfunknetze zu empfangen und die Signale an ein

Smartphone im wasserdichten SeaTouch-Gehäuse weiterzuleiten, sodass Nutzer

Zugriff auf Live-Streaming, Videoanrufe und Echtzeit-Datenübertragungen haben.

Besuchen Sie die SeaLink Produktübersicht

(https://www.divevolkdiving.com/blogs/news/introducing-divevolk-sealink-dema-

show-2025).

Die Nominierung von DIVEVOLK basiert auf drei wesentlichen technologischen

Fortschritten:

* Effiziente drahtlose Datenintegration: Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung

unter Wasser ohne Beeinträchtigung der Gehäuseintegrität.

* Verbesserte Betriebssicherheit: Smartphones dienen als Echtzeit-

Überwachungs- und Visualisierungstools für Taucher.

* Vielseitigkeit im Einsatz: Entwickelt für wissenschaftliche Forschung,

kommerzielle Inspektionen und Unterwasserfotografie.

SeaLink wird bereits für Unterwasserkommunikation

(https://youtu.be/iCgGiW7W8jI), Live-Streaming, Rettungsaktionen,

Tauchausbildung und Echtzeit-Unterstützung bei technischen und Wartungsaufgaben

eingesetzt.

Globale öffentliche Abstimmung und Anerkennung von Partnerschaften

Der Boot Dive Award ist nun in die entscheidende Phase der öffentlichen

Abstimmung eingetreten und lädt die globale Tauchgemeinschaft ein, die Zukunft

der Branche mitzugestalten. Neben der Nominierung von DIVEVOLK in der Kategorie

?Innovation" wurde auch sein strategischer Partner Aquatil

(https://aquatil.org/en/company) in der Kategorie Climate nominiert.

Aquatil ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich auf

Unterwasserbildung und Umweltforschung konzentriert, mit Initiativen, die sich

auf die Überwachung von Ökosystemen und den Schutz der biologischen Vielfalt

konzentrieren. Die Nominierung spiegelt die entscheidende Rolle wider, die

Technologie und Bildung im Meeresschutz spielen.

So funktioniert die Abstimmung

Die öffentliche Abstimmung ist nun auf der offiziellen Website der boot

Düsseldorf eröffnet. Unterstützer können über das Boot Dive Award 2026 Voting

Portal

(https://www.boot.com/en/Program/Awards_Events/dive_award/dive_award_2026) für

DIVEVOLK in der Kategorie Innovation und für Aquatil in der

Kategorie Climate abstimmen.

Über DIVEVOLK

DIVEVOLK ist führend im Bereich der Unterwasser-Smartphone-Technologie. Mit der

bahnbrechenden SeaTouch 4 Max-Serie

(https://www.divevolkdiving.com/collections/housing) entwickelt das Unternehmen

Hilfsmittel, die die Sicherheit, Kommunikation und den kreativen Ausdruck unter

Wasser verbessern.

Medienkontakt:

Lexi

E-Mail-Adresse: Collaboration@divevolk.com (mailto:Collaboration@divevolk.com)

Telefonnummer: +86 (760)86893956

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/12172e44-18d5-43c1-844b-

e0881380636e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/702e7b49-

5054-429b-9940-8d5f30c8ecdd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87b82800-6517-447b-a0ac-

89fd582ddb8e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6db4b16-ba94-4e34-aa5f-

05dddbc57a96

