Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis schiebt sich am Mittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 8,92 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,92 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 9,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.336 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 13,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,58 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 EUR.

Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 28,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,636 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

