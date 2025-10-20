DAX24.126 +1,2%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.281 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl61,06 -0,5%Gold4.256 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienentwicklung

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis schiebt sich am Mittag vor

20.10.25 12:05 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 8,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,87 EUR -0,12 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,92 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 9,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.336 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 13,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,58 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 EUR.

Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 28,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,636 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa

Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert

Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
11:31Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:31Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen