Pony AI aus China will mit Stellantis Robotaxis in Europa einsetzen
Werte in diesem Artikel
Von Jiahui Huang
DOW JONES--Pony AI aus China kooperiert bei der Einführung von Robotaxis auf europäischen Straßen mit dem Autokonzern Stellantis. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnete der Multimarkenhersteller mit dem chinesischen Entwickler für autonome Fahrtechnik, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Unternehmen heißt.
In den kommenden Monaten sei geplant, Test-Robotaxis in Luxemburg zu starten, hieß es weiter. Der Europa-Sitz von Pony AI ist in Luxemburg.
Laut Mitteilung werden die Unternehmen ab 2026 schrittweise Robotaxi-Dienste in europäischen Städten einführen.
Die Partnerschaft soll sich zunächst auf leichte Nutzfahrzeuge konzentrieren. Der mittelgroße Lieferwagen des Stellantis-Konzerns werde mit der Software von Pony AI für autonomes Fahren ergänzt.
"Fahrerlose Fahrzeuge haben das Potenzial, die Art und Weise, wie sich die Menschen in unseren Städten fortbewegen, zu verändern und bieten sicherere und erschwinglichere Optionen für Kommunen", sagte Ned Curic, Chief Technology Officer von Stellantis.
Unter den chinesischen Robotaxi-Anbietern verschärft sich derzeit der Wettbewerb. Die Pony-AI-Konkurrenten WeRide und Apollo von Baidu expandieren ebenfalls auf den europäischen Markt.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 17, 2025 04:47 ET (08:47 GMT)
