Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Nach Zollschock vom Freitag: DAX startet mit Erholungsversuch in die neue Woche Nach Zollschock vom Freitag: DAX startet mit Erholungsversuch in die neue Woche
Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin
Stellantis Aktie

8,69 EUR +0,13 EUR +1,57 %
STU
9,80 USD -0,02 USD -0,15 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 24,59 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

Deutsche Bank AG

Stellantis Hold

09:21 Uhr
Stellantis Hold
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
8,69 EUR 0,13 EUR 1,57%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem starken Absatzwachstum im Vergleich zu einem schwachen Vorjahreszeitraum. Auch sollte der Verkaufsmix solide gewesen sein./mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Hold

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,73 €		 Abst. Kursziel*:
-8,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,95%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

10.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
19.09.25 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net Börse Paris in Rot: CAC 40 schwächelt nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Mittag
finanzen.net Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag mit Aufschlag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Stellantis steigen - Absatzzahlen stützen
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagvormittag im Aufwind
Zacks Why Stellantis (STLA) Dipped More Than Broader Market Today
Benzinga North America Leads Stellantis Shipment Growth With 35% Surge
Benzinga Stock Market Today: Dow Jones, Nasdaq, S&amp;P 500 Futures Advance— Applied Digital, Stellantis, Elastic In Focus (UPDATED)
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
PR Newswire Spooktacular Sequel: Chrysler Pacifica Returns as Official Minivan of Trunk or Treat
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
PR Newswire Mopar Sneak Peek No.1: Gearing Up for SEMA 2025
