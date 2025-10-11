Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem starken Absatzwachstum im Vergleich zu einem schwachen Vorjahreszeitraum. Auch sollte der Verkaufsmix solide gewesen sein./mis/mne

