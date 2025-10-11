Stellantis Aktie
Marktkap. 24,59 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem starken Absatzwachstum im Vergleich zu einem schwachen Vorjahreszeitraum. Auch sollte der Verkaufsmix solide gewesen sein./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Hold
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,73 €
|Abst. Kursziel*:
-8,37%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,95%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)