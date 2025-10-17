Stellantis Aktie
Marktkap. 25,61 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Stellantis erschienen die Marktschätzungen angemessen./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
8,67 €
|Abst. Kursziel*:
3,77%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
9,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,04%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
