RBC Capital Markets

Stellantis Sector Perform

17.10.25

Aktie in diesem Artikel Stellantis 9,00 EUR 0,27 EUR 3,12% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Stellantis erschienen die Marktschätzungen angemessen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com