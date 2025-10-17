DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.296 +0,1%Top 10 Crypto 14,86 -0,5%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 91.617 -0,4%Euro 1,1655 +0,0%Öl 61,34 +0,5%Gold 4.250 %
Stellantis Aktie

9,00 EUR +0,27 EUR +3,12 %
FSE
10,55 USD -0,01 USD -0,05 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 25,61 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

RBC Capital Markets

Stellantis Sector Perform

17.10.25
Stellantis Sector Perform
Stellantis
9,00 EUR 0,27 EUR 3,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Stellantis erschienen die Marktschätzungen angemessen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
8,67 €		 Abst. Kursziel*:
3,77%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
9,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,04%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

17.10.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.25 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

