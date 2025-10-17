DAX23.851 -1,7%Est505.602 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,92 -0,2%Gold4.310 -0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Freitagmittag mit Kursabschlägen

17.10.25 12:04 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 8,76 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,75 EUR 0,03 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Stellantis-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 8,76 EUR ab. In der Spitze büßte die Stellantis-Aktie bis auf 8,63 EUR ein. Mit einem Wert von 8,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 61.501 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 36,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,26 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 17,11 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Am 03.03.2021 äußerte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,659 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert

Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika

Stellantis-Aktie im Plus: Offenbar Milliarden-Investitionen in den USA geplant

