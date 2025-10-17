NACHBÖRSE/XDAX +0,6% auf 23.977 Pkt - Personalie stützt Porsche AG
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Freitag haben sich die Kurse etwas von ihren heftigen Verlusten aus der regulären Sitzung erholt. Unterstützung kam von der Wall Street, die nach anfänglichen Abgaben ins Plus drehte und etwas fester schloss.
Eine Personalie ließ die Aktien der Porsche AG am Abend um 1,3 Prozent zulegen. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat Michael Leiters, zuletzt CEO von McLaren Automotive, zum 1. Januar zum Vorstandschef ernannt. Er übernimmt von Oliver Blume, der seine viel kritisierte Doppelfunktion als Vorstandschef von Volkswagen und Porsche aufgibt und künftig nur noch beim Wolfsburger Mutterkonzern an der Spitze steht. Zuvor hatte der VW-Aufsichtsrat beschlossen, den Vertrag von Blume bis Ende 2030 zu verlängern. Die VW-Aktie tendierte kaum verändert.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.977 23.831 +0,6%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 17, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen