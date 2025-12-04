Kredite

Laut einer Barclays-Studie hat fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland in den letzten zwei Jahren Geld geliehen - vor allem für Alltag, Auto oder Wohnen.

Auto ist Kreditgrund Nummer eins

Viele Deutsche leihen sich Geld, um ein Auto zu finanzieren, besonders auf dem Land spielt das eine große Rolle. Laut einer Barclays-Studie, in der 10.007 Menschen befragt wurden, gaben 27 Prozent der Befragten an, Geld für ein Fahrzeug benötigt zu haben. In Städten ist dieser Grund weniger relevant, dort stehen Reisen oder Urlaube häufiger im Vordergrund. Das zeigt, dass Mobilität für viele Haushalte ein entscheidender Faktor ist, der kurzfristige finanzielle Unterstützung notwendig macht.

Hierbei ist auch interessant, welche Fahrzeuge am häufigsten finanziert werden. Laut Business Insider liegt Tesla auf Platz eins, gefolgt von BMW auf Platz zwei und Audi auf Platz drei.

Dafür leihen sich die Deutschen außerdem Geld

Der Studie zufolge leihen sich die Deutschen auch aus anderen Gründen Geld. 26,6 Prozent geben an, alltägliche Kosten wie Lebensmittel oder Konsumausgaben für Kleidung und Elektronik fremd zu finanzieren. 17,6 Prozent leihen, um sich etwas zu gönnen, 17,5 Prozent für Wohnkosten und 16,1 Prozent für Reisen und Urlaube. Auch die Refinanzierung bestehender Schulden (13,8 Prozent) sowie medizinische Ausgaben (11,1 Prozent) spielen laut Barclays eine Rolle.

Woher kommt das Geld?

Wenn Deutsche sich Geld leihen, greifen sie auf unterschiedliche Quellen zurück. Wie die Studie zeigt, ist für 44,1 Prozent die Familie die erste Anlaufstelle, gefolgt von Banken mit 40 Prozent, die besonders ab 30 Jahren an Bedeutung gewinnen. Weitere Finanzdienstleister und Online-Anbieter nutzen vor allem 18- bis 49-Jährige. Entscheidend für die Wahl sind weniger emotionale Gründe, sondern praktische Aspekte wie eine schnelle Abwicklung und flexible Rückzahlungsmöglichkeiten.

Die Zukunft sieht gut aus

Wie sich aus der Barclays-Studie schließen lässt, blicken viele Deutsche trotz häufiger Kreditnutzung optimistisch auf ihre finanzielle Zukunft. Nur rund ein Drittel der Befragten rechnet damit, in den nächsten zwei Jahren erneut Geld leihen zu müssen. Das deutet darauf hin, dass die Mehrheit auf stabilere Einnahmen und eine bessere Haushaltsplanung vertraut, auch wenn wirtschaftliche Unsicherheiten bestehen bleiben.

M. Maier/ Redaktion finanzen.net