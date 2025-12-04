Umfrage von Barclays: Dafür leihen sich Menschen Geld
Laut einer Barclays-Studie hat fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland in den letzten zwei Jahren Geld geliehen - vor allem für Alltag, Auto oder Wohnen.
Werte in diesem Artikel
Viele Deutsche leihen sich Geld, um ein Auto zu finanzieren, besonders auf dem Land spielt das eine große Rolle. Laut einer Barclays-Studie, in der 10.007 Menschen befragt wurden, gaben 27 Prozent der Befragten an, Geld für ein Fahrzeug benötigt zu haben. In Städten ist dieser Grund weniger relevant, dort stehen Reisen oder Urlaube häufiger im Vordergrund. Das zeigt, dass Mobilität für viele Haushalte ein entscheidender Faktor ist, der kurzfristige finanzielle Unterstützung notwendig macht.
Hierbei ist auch interessant, welche Fahrzeuge am häufigsten finanziert werden. Laut Business Insider liegt Tesla auf Platz eins, gefolgt von BMW auf Platz zwei und Audi auf Platz drei.
Der Studie zufolge leihen sich die Deutschen auch aus anderen Gründen Geld. 26,6 Prozent geben an, alltägliche Kosten wie Lebensmittel oder Konsumausgaben für Kleidung und Elektronik fremd zu finanzieren. 17,6 Prozent leihen, um sich etwas zu gönnen, 17,5 Prozent für Wohnkosten und 16,1 Prozent für Reisen und Urlaube. Auch die Refinanzierung bestehender Schulden (13,8 Prozent) sowie medizinische Ausgaben (11,1 Prozent) spielen laut Barclays eine Rolle.
Wenn Deutsche sich Geld leihen, greifen sie auf unterschiedliche Quellen zurück. Wie die Studie zeigt, ist für 44,1 Prozent die Familie die erste Anlaufstelle, gefolgt von Banken mit 40 Prozent, die besonders ab 30 Jahren an Bedeutung gewinnen. Weitere Finanzdienstleister und Online-Anbieter nutzen vor allem 18- bis 49-Jährige. Entscheidend für die Wahl sind weniger emotionale Gründe, sondern praktische Aspekte wie eine schnelle Abwicklung und flexible Rückzahlungsmöglichkeiten.
Wie sich aus der Barclays-Studie schließen lässt, blicken viele Deutsche trotz häufiger Kreditnutzung optimistisch auf ihre finanzielle Zukunft. Nur rund ein Drittel der Befragten rechnet damit, in den nächsten zwei Jahren erneut Geld leihen zu müssen. Das deutet darauf hin, dass die Mehrheit auf stabilere Einnahmen und eine bessere Haushaltsplanung vertraut, auch wenn wirtschaftliche Unsicherheiten bestehen bleiben.
M. Maier/ Redaktion finanzen.net
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Shutterstock / ViDI Studio
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.2025
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.2025
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen