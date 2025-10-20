DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.302 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.547 -0,7%Euro1,1665 ±0,0%Öl61,03 -0,5%Gold4.262 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Budgetplan

Finanzen strukturieren: Wie das 6-Kontenmodell funktioniert

20.10.25 03:31 Uhr
6-Kontenmodell einfach erklärt: So strukturieren Sie Ihre Finanzen clever | finanzen.net

Wer sich oft fragt, wo am Monatsende das ganze Geld geblieben ist, könnte vom 6-Kontenmodell profitieren. Diese Finanzmethode verspricht mehr Überblick und Kontrolle über die eigenen Ausgaben - doch was steckt dahinter und wie funktioniert die praktische Umsetzung?

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
20,57 EUR -0,42 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Grundidee: Sechs Töpfe für mehr Übersicht

Das 6-Kontenmodell wurde ursprünglich von T. Harv Eker, einem kanadischen Motivationstrainer und Geschäftsmann, entwickelt. Wie aus einem Beitrag der ING hervorgeht, ist die Idee dahinter einfach: Statt das gesamte Nettoeinkommen auf einem einzigen Konto zu verwalten, wird es auf sechs verschiedene Konten verteilt - jedes mit einem klaren Zweck. Dies bringt Übersichtlichkeit und Struktur in die persönlichen Finanzen und hilft dabei, bewusster mit Geld umzugehen.

Wer­bung

Die sechs Konten haben folgende Funktionen: Das Alltagskonto für Haushaltskosten, Versicherungen und Miete erhält den größten Anteil mit 50 Prozent des Nettoeinkommens. Je 10 Prozent fließen auf das Investmentkonto für langfristige Vermögensbildung, das Rücklagenkonto für größere Anschaffungen und Notfälle, das Fortbildungskonto für berufliche Weiterentwicklung und das Spaßkonto für Urlaub und Hobbys. Die restlichen 10 Prozent landen auf dem Spendenkonto für soziale Projekte.

Praktische Umsetzung und Organisation

Die Einrichtung des 6-Kontenmodells erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst sollte eine Übersicht über alle Einnahmen und Ausgaben erstellt werden, um das verfügbare Budget zu ermitteln. Anschließend müssen die entsprechenden Konten eröffnet werden - nicht alle müssen dabei Girokonten sein. Für Sparkonten eignen sich laut kontoguru.de unter anderem Tagesgeldkonten, Depots oder ETF-Sparpläne.

Der entscheidende Punkt für den Erfolg des Systems ist die Automatisierung. Über Daueraufträge wird das Einkommen direkt nach dem Gehaltseingang auf die sechs Konten verteilt. So erfolgt die Budgetierung automatisch, ohne dass man sich monatlich Gedanken über die Verteilung machen muss. Besonders beim 6-Kontenmodell nach T. Harv Eker fallen zwei Konten auf, die andere Mehrkontenmodelle nicht haben: das Fortbildungskonto als Investition in die eigene berufliche Zukunft und das Spendenkonto, das nicht nur für ein gutes Gefühl sorgt, sondern auch steuerlich absetzbar ist.

Wer­bung

Flexibilität und individuelle Anpassung

Das 6-Kontenmodell ist kein starres Regelwerk, sondern lässt sich an die individuelle Lebenssituation anpassen. Die empfohlenen Prozentsätze können je nach Einkommen, Lebenssituation und persönlichen Zielen variiert werden. Wichtig ist eine regelmäßige Überprüfung, ob die Aufteilung noch zu den aktuellen Lebensumständen passt. Veränderungen wie Gehaltserhöhungen oder neue Ausgaben können eine Anpassung der Prozentsätze erfordern.

Für Menschen, denen sechs Konten zu komplex erscheinen, gibt es auch einfachere Varianten wie das 3- oder 5-Kontenmodell. Entscheidend ist letztendlich, dass das gewählte System dabei hilft, finanzielle Ziele zu erreichen und einen bewussteren Umgang mit Geld zu entwickeln. Das 6-Kontenmodell eignet sich sowohl für Singles als auch für Paare und Familien und kann in jedem Alter umgesetzt werden.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ING Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ING Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Olleg / Shutterstock.com, Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

Nachrichten zu ING Group

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ING Group

DatumRatingAnalyst
15.10.2025ING Group HoldDeutsche Bank AG
08.10.2025ING Group OverweightBarclays Capital
08.10.2025ING Group BuyUBS AG
08.10.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.10.2025ING Group OverweightBarclays Capital
08.10.2025ING Group BuyUBS AG
09.09.2025ING Group OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025ING Group BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025ING Group KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.10.2025ING Group HoldDeutsche Bank AG
08.10.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.02.2025ING Group VerkaufenDZ BANK
06.06.2024ING Group SellUBS AG
08.03.2022ING Group UnderweightBarclays Capital
04.02.2022ING Group UnderweightBarclays Capital
05.11.2021ING Group UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ING Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen