ING Group Aktie
Marktkap. 58,68 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 22,60 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,86 €
|Abst. Kursziel*:
19,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|08:26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.25
|ING Group Equal Weight
|Barclays Capital