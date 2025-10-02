DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 65,97 +0,4%Gold 4.035 +1,3%
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So hätte sich ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren ausgezahlt
ING Group Aktie

Marktkap. 62,02 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 24,70 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Namita Samtani geht in der Analyse vom Dienstagnachmittag davon aus, dass sich die Niederländer im Rahmen der laufenden Überprüfung ein höheres Ziel für die harte Kernkapitalquote setzen werden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
24,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,10 €		 Abst. Kursziel*:
15,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
Analyst Name:
Namita Samtani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

10:31 ING Group Overweight Barclays Capital
08:31 ING Group Buy UBS AG
08:01 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur ING Group-Aktie
finanzen.net Dividendenregen: Mit so viel Geld kann man ausschließlich von Dividenden leben
dpa-afx Euro-Stablecoin: Europas Banken vereinen sich für Krypto-Initiative
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Rechnungen bezahlen: Sind Fotoüberweisungen sicher?
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingefahren
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
Zacks Why ING Groep (ING) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
