ING Group Aktie
Marktkap. 62,02 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 24,70 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Namita Samtani geht in der Analyse vom Dienstagnachmittag davon aus, dass sich die Niederländer im Rahmen der laufenden Überprüfung ein höheres Ziel für die harte Kernkapitalquote setzen werden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
24,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,10 €
|Abst. Kursziel*:
15,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
21,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
|
Analyst Name:
Namita Samtani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|10:31
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|ING Group Buy
|UBS AG
|08:01
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|ING Group Buy
|UBS AG
|08:01
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.09.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG