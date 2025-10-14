DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort
BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
21,13 EUR -0,08 EUR -0,35 %
STU
19,40 CHF -0,20 CHF -1,03 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 60,15 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

Deutsche Bank AG

ING Group Hold

12:31 Uhr
ING Group Hold
Aktie in diesem Artikel
ING Group
21,13 EUR -0,08 EUR -0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Benjamin Goy passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell entsprechend an. Die niederländische Bank strebe künftig eine nachhaltigere Gesamtausschüttungsquote an. Indes würden die Papiere moderat über dem Branchenniveau bewertet./la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Hold

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,13 €		 Abst. Kursziel*:
-5,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,33%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

12:31 ING Group Hold Deutsche Bank AG
08.10.25 ING Group Overweight Barclays Capital
08.10.25 ING Group Buy UBS AG
08.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net Ausblick auf Zahlenwerk Erste Schätzungen: ING Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: ING Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur ING Group-Aktie
finanzen.net Dividendenregen: Mit so viel Geld kann man ausschließlich von Dividenden leben
dpa-afx Euro-Stablecoin: Europas Banken vereinen sich für Krypto-Initiative
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Rechnungen bezahlen: Sind Fotoüberweisungen sicher?
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingefahren
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
Zacks Why ING Groep (ING) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen