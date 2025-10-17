DAX23.779 -2,0%Est505.578 -1,3%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,20 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.194 -2,4%Euro1,1701 +0,1%Öl60,45 -0,9%Gold4.338 +0,3%
Kaufempfehlungen KW 42

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

17.10.25 11:46 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 25/42: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Platz 15: BASF

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 14: Mercedes-Benz

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen für das dritte Quartal von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 13: Netflix

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: dennizn / Shutterstock.com

Platz 12: T-Mobile US

Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 270 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Platz 11: Siemens Energy

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 10: JPMorgan Chase

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 343 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Platz 9: Volkswagen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 8: Alphabet A

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 7: BMW

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 6: Rheinmetall

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem jährlichen Kapitalmarkttag von 1950 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 5: Continental

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 4: Salesforce

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einer Analystenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Platz 3: Merck

Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Merck KGaA

Platz 2: Oracle

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach einem Analystentag und einer Veranstaltung zur Künstlichen Intelligenz (KI) von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 1: Sartorius vz.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

