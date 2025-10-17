Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 15: BASF
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 14: Mercedes-Benz
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen für das dritte Quartal von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 13: Netflix
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 12: T-Mobile US
Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 270 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 11: Siemens Energy
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 10: JPMorgan Chase
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 343 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 9: Volkswagen
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 8: Alphabet A
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 7: BMW
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 6: Rheinmetall
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem jährlichen Kapitalmarkttag von 1950 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Continental
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 4: Salesforce
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einer Analystenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 3: Merck
Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 2: Oracle
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach einem Analystentag und einer Veranstaltung zur Künstlichen Intelligenz (KI) von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 1: Sartorius vz.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Zur Analyse
