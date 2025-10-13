JPMorgan Chase Aktie
Marktkap. 715,16 Mrd. EURKGV 12,14 Div. Rendite 2,00%
WKN 850628
ISIN US46625H1005
Symbol JPM
JPMorgan ChaseCo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 343 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Angetrieben hätten in erster Linie die erfreulichen Kapitalmarkt-Resultate und das Kreditwachstum. Die harte Kernkapitalquote von 14,8 Prozent sei sehr bemerkenswert. Dies könnte dazu führen, dass JPMorgan im Verlauf der nächsten zwölf Monate mehr Überschusskapital ausschütten werde./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JPMorgan Chase Outperform
|Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 343,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 303,66
|Abst. Kursziel*:
12,96%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 304,23
|Abst. Kursziel aktuell:
12,74%
|
Analyst Name:
Gerard Cassidy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 324,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|17:01
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|17:01
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|17:01
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|19.04.22
|JPMorgan Chase Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.10.21
|JPMorgan Chase Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.17
|JPMorgan Chase Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.12.12
|JPMorgan Chase verkaufen
|JMP Securities LLC
|21.09.07
|JPMorgan Chase sell
|Punk, Ziegel & Co
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|20.05.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.04.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|16.01.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|02.12.24
|JPMorgan Chase Hold
|Deutsche Bank AG