JPMorgan Chase Aktie

261,40 EUR -5,55 EUR -2,08 %
STU
304,23 USD -3,72 USD -1,21 %
BTT
Marktkap. 715,16 Mrd. EUR

KGV 12,14 Div. Rendite 2,00%
WKN 850628

ISIN US46625H1005

Symbol JPM

RBC Capital Markets

JPMorgan ChaseCo Outperform

17:01 Uhr
JPMorgan ChaseCo Outperform
Aktie in diesem Artikel
JPMorgan Chase & Co.
261,40 EUR -5,55 EUR -2,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 343 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Angetrieben hätten in erster Linie die erfreulichen Kapitalmarkt-Resultate und das Kreditwachstum. Die harte Kernkapitalquote von 14,8 Prozent sei sehr bemerkenswert. Dies könnte dazu führen, dass JPMorgan im Verlauf der nächsten zwölf Monate mehr Überschusskapital ausschütten werde./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Outperform

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 343,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 303,66		 Abst. Kursziel*:
12,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 304,23		 Abst. Kursziel aktuell:
12,74%
Analyst Name:
Gerard Cassidy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 324,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

17:01 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
08.07.25 JPMorgan Chase Buy UBS AG
mehr Analysen

