Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen schwächer -- DAX schließt kaum verändert
NYSE-Handel im Fokus

NYSE-Handel Dow Jones präsentiert sich leichter

13.01.26 20:02 Uhr
Der Dow Jones notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Aktien
Boeing Co.
211,15 EUR 7,20 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
550,00 EUR 12,00 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
142,30 EUR 3,12 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
183,24 EUR 5,40 EUR 3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
267,90 EUR -8,55 EUR -3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
400,70 EUR -10,15 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,58 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
208,25 EUR -14,85 EUR -6,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
33,52 EUR -0,63 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
282,50 EUR -12,45 EUR -4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
102,96 EUR 1,30 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.197,0 PKT -393,2 PKT -0,79%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 49.250,69 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,288 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,183 Prozent auf 49.499,67 Punkte an der Kurstafel, nach 49.590,20 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49.185,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49.616,95 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48.458,05 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 46.067,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42.297,12 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 2,69 Prozent auf 246,26 USD), Chevron (+ 2,05 Prozent auf 165,67 USD), Johnson Johnson (+ 1,82 Prozent auf 213,54 USD), Caterpillar (+ 1,74 Prozent auf 640,70 USD) und Walmart (+ 1,69 Prozent auf 119,96 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-6,53 Prozent auf 242,45 USD), Visa (-3,67 Prozent auf 330,59 USD), JPMorgan Chase (-3,64 Prozent auf 312,69 USD), Verizon (-2,00 Prozent auf 39,05 USD) und Microsoft (-1,97 Prozent auf 467,76 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 18.814.778 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,852 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

