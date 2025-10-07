ING Group Aktie
Marktkap. 62,02 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING anlässlich der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Dividendenrendite der niederländischen Bank sei zwar weiterhin attraktiv, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Herausragend aber sei sie im Branchenvergleich nicht mehr./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
21,10 €
|Abst. Kursziel*:
4,24%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
21,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,41%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
