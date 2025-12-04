Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Silber erreicht Rekordhoch. Scout24 plant Aktienrückkauf. JPMorgan senkt Kursziel für thyssenkrupp. Merck KGaA-Aktie erholt sich. AstraZeneca mit Klage um mögliche Impfschäden. Zara-Mutter Inditex mit besserer Umsatzdynamik vor Weihnachtsgeschäft. CrowdStrike mit Gewinnsprung. Deutscher Automarkt wächst auch im November. Mercedes-CEO bleibt Europas oberster Autolobbyist.
