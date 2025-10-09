DAX 24.241 -1,5%ESt50 5.531 -1,7%MSCI World 4.256 -1,9%Top 10 Crypto 15,90 -3,9%Nas 22.339 -3,0%Bitcoin 100.277 -4,7%Euro 1,1615 +0,4%Öl 62,68 -3,9%Gold 4.014 +1,0%
Stellantis Aktie

Marktkap. 26,77 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Overweight

20:16 Uhr
Stellantis Overweight
Stellantis
8,56 EUR -0,64 EUR -6,99%
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autobauer halte die Lagerbestände in Europa und Nordamerika unter Kontrolle, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Produktionskürzungen in Europa sollten vor diesem Hintergrund gesehen werden./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 14:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 14:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Overweight

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,57 €		 Abst. Kursziel*:
16,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,86%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

20:16 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
19.09.25 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
