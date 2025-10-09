Stellantis Aktie
Marktkap. 26,77 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autobauer halte die Lagerbestände in Europa und Nordamerika unter Kontrolle, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Produktionskürzungen in Europa sollten vor diesem Hintergrund gesehen werden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 14:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 14:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,57 €
|Abst. Kursziel*:
16,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,86%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|20:16
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
