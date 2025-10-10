DAX24.630 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1579 +0,1%Öl64,91 -0,5%Gold3.992 +0,4%
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht
Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

AKTIE IM FOKUS: Stellantis steigen - Absatzzahlen stützen

10.10.25 10:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
9,37 EUR 0,16 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Stellantis haben am Freitag im frühen Handel zugelegt. Zuletzt stieg der Wert um zwei Prozent. Damit setzte sich die Stabilisierung der vergangenen sechs Monate fort. Seit dem Absturz des Kurses, der von Februar bis April nahezu eine Halbierung gebracht hatte, schwankt der Wert zwischen rund 7,50 und 10 Euro.

Einen Hoffnungsschimmer lieferten nun neue Absatzzahlen. Im dritten Quartal waren die Auslieferungen um 13 Prozent gestiegen. Steigende Verkaufszahlen in den USA trugen dazu entscheidend bei. Der Autobauer profitierte vom Abbau der hohen Lagerbestände in den USA. Insgesamt legte der US-Absatz im Jahresvergleich um 35 Prozent zu und deutet damit auf eine geschäftliche Erholung hin./mf/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

