AKTIE IM FOKUS: Stellantis steigen - Absatzzahlen stützen
Werte in diesem Artikel
AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Stellantis haben am Freitag im frühen Handel zugelegt. Zuletzt stieg der Wert um zwei Prozent. Damit setzte sich die Stabilisierung der vergangenen sechs Monate fort. Seit dem Absturz des Kurses, der von Februar bis April nahezu eine Halbierung gebracht hatte, schwankt der Wert zwischen rund 7,50 und 10 Euro.
Einen Hoffnungsschimmer lieferten nun neue Absatzzahlen. Im dritten Quartal waren die Auslieferungen um 13 Prozent gestiegen. Steigende Verkaufszahlen in den USA trugen dazu entscheidend bei. Der Autobauer profitierte vom Abbau der hohen Lagerbestände in den USA. Insgesamt legte der US-Absatz im Jahresvergleich um 35 Prozent zu und deutet damit auf eine geschäftliche Erholung hin./mf/mis
