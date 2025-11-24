Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Montagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 8,61 EUR.

Die Stellantis-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 8,61 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 8,65 EUR zu. Bei 8,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 4.598 Stellantis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,62 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 18,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,136 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,697 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

