Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagvormittag gefragt

25.11.25 09:24 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagvormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,79 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,77 EUR 0,04 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,79 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 8,81 EUR. Bei 8,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.410 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 13,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 56,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 17,38 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,139 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,14 EUR je Stellantis-Aktie an.

Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 28,59 Mrd. EUR, gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,697 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

