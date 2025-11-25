Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagvormittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,79 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,79 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 8,81 EUR. Bei 8,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.410 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 13,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 56,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 17,38 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,139 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,14 EUR je Stellantis-Aktie an.
Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 28,59 Mrd. EUR, gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,697 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab
Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon
Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen