Aktien von Sanofi und Regeneron uneins: Dupixent erhält EU-Zulassung gegen CSU
Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi haben von der EU-Kommission eine erweiterte Zulassung für ihr entzündungshemmendes Blockbuster-Medikament Dupixent für bestimmte Patienten mit der entzündlichen Hauterkrankung chronische spontane Urtikaria (CSU) erhalten.
Werte in diesem Artikel
Dupixent ist für Patienten ab 12 Jahren zugelassen, die unzureichend auf H1-Antihistamine ansprechen und nicht auf eine Antiimmunoglobulin-E-Therapie gegen CSU ansprechen, wie die beiden Pharmaunternehmen mitteilten. Dupixent ist den Angaben zufolge die erste zielgerichtete Therapie für CSU in Europa seit mehr als einem Jahrzehnt.
Das US-Biotech-Unternehmen Regeneron hat Dupixent entwickelt und vertreibt es in den USA gemeinsam mit Sanofi, während der französische Pharmariese das Mittel international vertreibt. Der weltweite Nettoumsatz von Dupixent überstieg im vergangenen Jahr 14 Milliarden US-Dollar.Im Pariser Handel notiert die Sanofi-Aktie zeitweise 0,26 Prozent höher bei 86,17 Euro. Die Regeneron-Aktie verliert im vorbröslichen NASDAQ-Handel dagegen 0,29 Prozehnt auf 759,27 US-Dollar.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES
Übrigens: Regeneron Pharmaceuticals und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Regeneron Pharmaceuticals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Regeneron Pharmaceuticals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Regeneron Pharmaceuticals News
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.2025
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.2025
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.2024
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen