Sanofi Aktie
Marktkap. 96,74 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 94 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Papiere der Franzosen hätten weniger Potenzial als die europäische Pharmabranche im Schnitt, schrieb James Quigley am Donnerstagabend. Das dritte Quartal dürfte erwartungsgemäß gelaufen sein./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,05 €
|Abst. Kursziel*:
17,87%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
77,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,62%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
