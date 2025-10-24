Sanofi Aktie
Marktkap. 108,04 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 120 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einschätzung, dass die Franzosen ab 2031 ein Problem mit der Dupixent-Patentklippe bekommen, sei falsch, schrieb der nun verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Sanofi ist sein Pharma-Favorit in Europa. Die Chancen im Bereich Multiple Sklerose und von Rilzabrutinib gegen die seltene Immunthrombozytopenie würden unterschätzt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
88,82 €
|Abst. Kursziel*:
12,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,22%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:21
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
