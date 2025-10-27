DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.642 +1,9%Bitcoin98.616 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl65,65 -0,1%Gold3.988 -2,2%
Aktuelle Rohstoffkurse

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

27.10.25 20:43 Uhr
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.847,40 USD 17,16 USD 0,61%
News
Baumwolle
0,65 USD USD 0,59%
News
Bleipreis
1.978,85 USD 7,00 USD 0,36%
News
Dieselpreis Benzin
1,60 EUR 0,01 EUR 0,38%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,95 EUR -0,40 EUR -0,43%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,44 USD 0,14 USD 4,21%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.988,42 USD -90,77 USD -2,23%
News
Haferpreis
2,96 USD -0,13 USD -4,05%
News
Heizölpreis
64,46 USD 1,06 USD 1,67%
News
Holzpreis
580,00 USD -7,50 USD -1,28%
News
Kaffeepreis
3,90 USD -0,10 USD -2,49%
News
Kakaopreis
4.372,00 GBP -147,00 GBP -3,25%
News
Kohlepreis
92,50 USD 0,35 USD 0,38%
News
Kupferpreis
10.806,65 USD 10,05 USD 0,09%
News
Lebendrindpreis
2,28 USD -0,06 USD -2,69%
News
Mageres Schwein Preis
0,81 USD USD -0,43%
News
Maispreis
4,28 USD 0,04 USD 0,94%
News
Mastrindpreis
3,45 USD -0,09 USD -2,49%
News
Milchpreis
16,90 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
527,23 USD -0,04 USD -0,01%
News
Nickelpreis
15.085,00 USD -25,00 USD -0,17%
News
Ölpreis (Brent)
65,65 USD -0,04 USD -0,06%
News
Ölpreis (WTI)
61,40 USD -0,10 USD -0,16%
News
Orangensaftpreis
1,94 USD -0,02 USD -0,90%
News
Palladiumpreis
1.405,50 USD -14,50 USD -1,02%
News
Palmölpreis
4.335,00 MYR -46,00 MYR -1,05%
News
Platinpreis
1.589,50 USD -20,00 USD -1,24%
News
Rapspreis
475,00 EUR 5,75 EUR 1,23%
News
Reispreis
10,28 USD 0,16 USD 1,58%
News
Silberpreis
46,77 USD -1,68 USD -3,47%
News
Sojabohnenmehlpreis
297,70 USD 3,80 USD 1,29%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD USD 0,76%
News
Sojabohnenpreis
10,66 USD 0,24 USD 2,33%
News
Super Benzin
1,69 EUR 0,02 EUR 0,96%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
193,50 EUR 3,25 EUR 1,71%
News
Zinkpreis
3.211,27 USD -8,88 USD -0,28%
News
Zinnpreis
35.913,50 USD 360,00 USD 1,01%
News
Zuckerpreis
0,14 USD -0,01 USD -3,41%
News

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -2,18 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 3.990,30 US-Dollar, nach 4.079,19 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis -3,49 Prozent niedriger bei 46,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 48,45 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -1,06 Prozent auf 1.592,50 US-Dollar, nach 1.609,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 20:35 Uhr steht ein Minus von -1,06 Prozent auf 1.405,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.420,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:30 Uhr steht ein Plus von 0,02 Prozent auf 65,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 65,94 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,18 Prozent niedriger bei 61,39 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 61,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,59 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -4,05 Prozent auf 2,96 US-Dollar, nach 3,09 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,34 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,69 Prozent.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,94 Prozent auf 4,28 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mastrindpreis bergab. Um 19:05 Uhr steht ein Minus von -2,49 Prozent auf 3,45 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mastrindpreis noch bei 3,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 19:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -0,90 Prozent auf 1,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,93 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 19:20 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 2,33 Prozent auf 10,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 10,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 294,10 US-Dollar am Vortag auf 297,70 US-Dollar nach oben (+1,29Prozent).

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagabend hinzu. Um 0,76 Prozent auf 0,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,63 Prozent auf 3,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,30 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 19:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,43 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,82 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Milchpreis Gewinne verbuchen. Um 19:10 Uhr steigt der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,89 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 64,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (63,40 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 92,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 92,15 US-Dollar.

Nach 10,16 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Montagabend um 1,58 Prozent auf 10,28 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -1,19 Prozent auf 580,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 589,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

