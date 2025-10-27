So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Aktuelle Rohstoffkurse

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -2,18 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 3.990,30 US-Dollar, nach 4.079,19 US-Dollar am Vortag.

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis -3,49 Prozent niedriger bei 46,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 48,45 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -1,06 Prozent auf 1.592,50 US-Dollar, nach 1.609,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 20:35 Uhr steht ein Minus von -1,06 Prozent auf 1.405,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.420,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:30 Uhr steht ein Plus von 0,02 Prozent auf 65,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 65,94 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,18 Prozent niedriger bei 61,39 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 61,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,59 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -4,05 Prozent auf 2,96 US-Dollar, nach 3,09 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,34 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,69 Prozent.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,94 Prozent auf 4,28 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mastrindpreis bergab. Um 19:05 Uhr steht ein Minus von -2,49 Prozent auf 3,45 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mastrindpreis noch bei 3,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 19:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -0,90 Prozent auf 1,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,93 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 19:20 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 2,33 Prozent auf 10,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 10,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 294,10 US-Dollar am Vortag auf 297,70 US-Dollar nach oben (+1,29Prozent).

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagabend hinzu. Um 0,76 Prozent auf 0,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,63 Prozent auf 3,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,30 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 19:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,43 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,82 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Milchpreis Gewinne verbuchen. Um 19:10 Uhr steigt der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,89 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 64,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (63,40 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 92,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 92,15 US-Dollar.

Nach 10,16 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Montagabend um 1,58 Prozent auf 10,28 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -1,19 Prozent auf 580,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 589,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net